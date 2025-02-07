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Чорноморець на зборах переглядає ще одного потенційного новачка-легіонера

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 13:27
Чорноморець на зборах переглядає ще одного потенційного новачка-легіонера
Георгій Робакідзе
Getty Images

Чорноморець на навчально-тренувальних зборах переглядає грузинського опорного півзахисника Георгія Робакідзе.

Про це повідомляє Ua-Football.

Гравець належить тбіліській ВІТ Джорджія, яка за підсумками 2024-го року посіла останнє місце у турнірній таблиці Еровнулі 2 та понизилась у класі.

У другому за силою дивізіоні чемпіонатів Грузії Робакідзе зіграв загалом 40 матчів та забив два голи – обидва у минулому сезоні у ворота Рустав (1:1) та Колхеті Хобі (3:1). Також в його активі три результативних передачі.

Раніше опорник захищав кольори Колхеті-1913 з грузинського Поті й провів 11 матчів у складі збірної U-17.

Нагадаємо, одеський клуб також переглядає колишнього центрфорварда Дніпра -1 Даніеля Ківінду.

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