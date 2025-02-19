Чорноморець орендував бразильського захисника Карлоса
Раян Карлос
ФК Чорноморець
Чорноморець орендував лівого захисника Баї Раяна Карлоса.
Про це повідомила пресслужба одеського клубу.
Угода розрахована до кінця сезону.
Раян є вихованцем Сан-Паулу, а за Баю виступав з жовтня 2020 року після переходу з Понті Прети. Його контракт чинний до 31 грудня 2025 року.
Другу половину 2024-го гравець провів в оренді КРБ з бразильської Серії Б.
Раніше повідомлялося, що 17 лютого Чорноморець вирішив проблеми з трансферним баном.
"Моряки" матчем 18-го туру проти Колоса відкриють другу частину чемпіонату УПЛ. Поєдинок відбудеться 21 лютого, початок о 15:30.