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Чорноморець орендував бразильського захисника Карлоса

Олексій Мурзак — 19 лютого 2025, 14:55
Чорноморець орендував бразильського захисника Карлоса
Раян Карлос
ФК Чорноморець

Чорноморець орендував лівого захисника Баї Раяна Карлоса.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Угода розрахована до кінця сезону.

Раян є вихованцем Сан-Паулу, а за Баю виступав з жовтня 2020 року після переходу з Понті Прети. Його контракт чинний до 31 грудня 2025 року.

Другу половину 2024-го гравець провів в оренді КРБ з бразильської Серії Б.

Раніше повідомлялося, що 17 лютого Чорноморець вирішив проблеми з трансферним баном.

"Моряки" матчем 18-го туру проти Колоса відкриють другу частину чемпіонату УПЛ. Поєдинок відбудеться 21 лютого, початок о 15:30.

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