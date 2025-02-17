Чорноморець розв'язав проблеми з трансферним баном – джерело

У понеділок, 17 лютого, Чорноморець вирішив проблеми з трансферним баном.

Про це повідомляє Український футбол.

За інформацією джерела, позитивна динаміка щодо виправлення ситуації дозволила клубу зняти це обмеження.

Водночас інших подробиць джерело не дає.

Нагадаємо, що трансферну заборону на Чорноморець було накладено через борги перед колишніми гравцями.

Раніше одеський клуб до кінця поточного сезону орендував колишнього хавбека Дніпра-1 Ігоря Когута, права на якого належать Металісту 1925.

Чорноморець матчем 18-го туру з Колосом відкриє другу частину чемпіонату УПЛ. Поєдинок відбудеться 21 лютого, початок о 15:30.