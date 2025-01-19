Усе, що потрібно знати про матч Галатасарай – Динамо Київ у Лізі Європи

У вівторок, 21 січня, київське Динамо проведе 7-й матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде турецький Галатасарай.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Галатасарай (Іспанія)

Останні матчі

Ліга Європи: +3=3-0 (12 очок, 6-те місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: +4.

За 6 турів турки зіграли внічию зі шведським Мальме (2:2), нідерландським АЗ Алкмар (1:1) та латвійським РФШ (2:2), а також перемогли англійський Тоттенгем (3:2), шведський Ельфсборг (4:3) та грецький ПАОК (3:1).

Чемпіонат Туреччини: +16=3-0 (51 очко, 1-ше місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: +30.

За останні 5 матчів у турецькому чемпіонаті Галатасарай переміг Трабзонспор (4:3), Кайсеріспор (5:1), Гезтепе (2:1) та Башакшехір (2:1), а також розписав мирову з Хатайспор (1:1).

Найкращі бомбардири

Віктор Осімхен: 14 голів та 5 асистів за 18 матчів;

Юнус Акгюн: 11 голів та 6 асистів за 26 матчів;

Їлмаз Бариш Алпер: 11 голів та 1 асист за 27 матчів.

Травмовані гравці

Габріель Сара (півзахисник)

Мауро Ікарді (нападник).

Динамо (Україна)

Останні матчі

Ліга Європи: +0=0-6 (0 очок, 36 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: -14.

За 6 турів підопічні Олександра Шовковського програли італійському Лаціо (0:3) німецькому Гоффенгайму (0:2), італійській Ромі (0:1), угорському Ференцварошу (0:4), чеській Вікторії Пльзень (1:2) та іспанському Реалу Сосьєдад (0:3).

Чемпіонат України: +13=4-0 (43 очка, перше місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів: +26.

За останні 5 матчів в УПЛ Динамо перемогло Чорноморець (3:1), Олександрію (3:0) та Верес (1:0), а також розписало мирову з Колосом (1:1) та Олександрією (0:0) у перенесеному матчі першого кола.

Найкращі бомбардири

Владислав Ванат: 13 голів та 4 асисти за 28 матчів;

Микола Шапаренко: 5 голів та 7 асистів за 21 матч;

Олександр Караваєв: 5 голів та 1 асист за 20 матчів.

Травмовані гравці

Немає

ФК Динамо

Особисті зустрічі

Це буде перший в історії офіційний поєдинок між цими командами. Проте у 2022 році клуби зіграли товариський матч, у якому Динамо перемогло з рахунком 3:1.

Динамо зіграло 26 офіційних поєдинків проти турецьких колективів, у киян 13 перемог, 6 нічиїх та 7 поразок.

Галатасарай зіграв лише 3 офіційні матчі проти команд з України, 2 нічиїх та 1 поразка.

Орієнтовні склади

Галатасарай: Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчі, Якобс, Торрейра, Демірбай, Акгюн, Мертенс, Їлмаз, Осімхен;

Динамо Київ: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має турецький клуб. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Галатасарая – 1,24;

Нічия – 6,50;

Перемога Динамо Київ – 12,50.

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