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Чоботенко: Один експерт казав, що, обігравши Шахтар, ми віддамо дві гри

Ігор Чернявський — 14 серпня, 09:55
Чоботенко: Один експерт казав, що, обігравши Шахтар, ми віддамо дві гри

Захисник Полісся Сергій Чоботенко пригадав слова експерта, який стверджував, що після перемоги над Шахтарем в останньому турі минулого сезону житомирці "віддячать" "гірникам" шістьма очками.

Слова Сергія наводить "Український футбол".

"Це (гейт — прим.) є частиною нашої професії. Особисто я нормально до цього ставлюся. Люди мають право на емоції, але конструктивної критики теж не бракувало.

Нас також гейтили, коли ми обіграли Шахтар в останньому турі. Один з експертів розповідав, що ми потім дві гри віддамо. Одну вже не віддали", — сказав Чоботенко.

Нагадаємо, в останньому турі минулого сезоні Полісся вдома обіграло Шахтар з рахунком 2:0, завдяки чому гарантувало собі дебютну путівку в єврокубки.

Днями команди зустрілися в матчі 2 туру нового сезону. "Вовки" вистраждали мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Сергія Чоботенка.

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