Чоботенко: Один експерт казав, що, обігравши Шахтар, ми віддамо дві гри

Захисник Полісся Сергій Чоботенко пригадав слова експерта, який стверджував, що після перемоги над Шахтарем в останньому турі минулого сезону житомирці "віддячать" "гірникам" шістьма очками.

Слова Сергія наводить "Український футбол".

"Це (гейт — прим.) є частиною нашої професії. Особисто я нормально до цього ставлюся. Люди мають право на емоції, але конструктивної критики теж не бракувало.

Нас також гейтили, коли ми обіграли Шахтар в останньому турі. Один з експертів розповідав, що ми потім дві гри віддамо. Одну вже не віддали", — сказав Чоботенко.