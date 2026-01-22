Ротань прокоментував повернення Гуцуляка та Чоботенка до основи Полісся

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився щодо повернення до тренувань з першою командою вінгера Олексія Гуцуляка та захисника Сергія Чоботенка.

Про це він розповів у інтерв'ю пресслужбі клубу.

"Так, це важливо для колективу. Я бачив, що коли хлопці з нами не поїхали й бачив реакцію, коли я на зібранні сказав хлопця, що вони переведені в U-19. Я бачив, що вони були ну не в паніці, але, скажімо так, були дуже розгублені.

Я дуже вдячний президенту за свою позицію. Я вважаю, що все-таки хлопці повинні в першу чергу цінувати те, що для них зробив президент і буде робити, я впевнений. Коли він ухвалював таке рішення і потім, коли він ухвалив це рішення на користь хлопців, на користь українського футболу. Ми маємо на увазі Гуцуляка.

Ми це цінуємо як колектив. Я думаю, що і хлопці це цінують. Ми дуже дорожимо своїм президентом" – прокоментував ситуацію наставник "вовків".

Нагадаємо, центрбека Чоботенка разом з Гуцуляком перевели до юнацької команди після того, як обидва гравці не підписали нові контракти з командою.

Згодом, Полісся з президентом клубу Геннадієм Буткевичем ухвалили рішення повернути їх обох до тренувального табору першої команди.