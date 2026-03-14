Чоботенко: Моя ціль – чемпіонство з Поліссям в УПЛ

Захисник Полісся Сергій Чоботенко пояснив продовження контракту з житомирським клубом.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.

Нова угода гравця розрахована до кінця червня 2029 року.

"Для мене честь бути в цьому клубі і грати за цю команду, віддавати всі сили, здоров'я. Я готовий дати тільки більше після цього підписання, тому ми будемо прагнути здобувати нові звитяги з Поліссям, йти тільки вище й вище. Всі бачать, як розвивається Полісся. Коли я тільки прийшов сюди, то з першого дня було зрозуміло, що це амбітний проєкт і клуб розвивається дуже швидко, амбітний президент, який вимагає тільки максимуму. Якщо брати часи, коли я тільки прийшов, то клуб іде тільки вгору – і по позиціях, і по якості футболу, і по всьому іншому. Можна сказати, що будується великий клуб", – сказав він.

Також Чоботенко розповів про цілі, які ставить перед собою до завершення контракту.

"Була розмова з президентом клубу – треба 1-ше місце. Для нас це ціль, і для мене особиста ціль – це чемпіонство. Думаю, за ці 3,5 роки ця ціль буде досягнута", – підсумував Чоботенко.

Оборонець перейшов у Полісся в липні 2023 року. За цей час він провів 81 матч, відзначився 2 забитими м'ячами та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, у січні центрбека разом з Олексієм Гуцуляком перевели до юнацької команди після того, як обидва гравці не підписали нові контракти з командою.

Щоправда, за три дні сторони врегулювали всі питання й оборонець повернувся до основи Полісся.