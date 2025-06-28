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Ексфорвард збірної Італії повертається в Серію А – джерело

Андрій Мошкун — 28 червня 2025, 17:59
Ексфорвард збірної Італії повертається в Серію А – джерело
Чіро Іммобіле
instagram.com/ciroimmobile17

Нападник турецького Бешикташа Чіро Іммобіле близький до переходу в італійську Болонью.

Про це інформує журналіст Джанлука Ді Марціо.

Керівництво клубу з Серії А майже узгодило фінансові деталі трансферу з представниками стамбульського гранда. Остаточне "зелене світло" на перехід з боку турецької сторони очікується вже найближчим часом.

Передбачається, що 35-річний форвард підпише з Болоньєю контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон.

У минулому сезоні Іммобіле провів 41 гру за Бешикташ, відзначившись 19 голами та 4 асистами. До цього виступав у Серії А за Лаціо, Торіно, Ювентус, Пескару та Дженоа.

В його активі 57 матчів та 17 голів за національну збірну Італії.

Раніше повідомлялося, що Іммобіле цікавилися також Мілан та Фіорентина.

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