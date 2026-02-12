Шевченко зустрівся з Інфантіно та Мікалефом щодо можливого повернення російських футболістів до змагань

У рамках Конгресу УЄФА в Брюсселі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів зустрічі з президентом ФІФА Інфантіно та Єврокомісаром з питань спорту Гленом Мікалефом щодо важливості недопуску російських футболістів до змагань.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

З Мікалефом сторони обговорили актуальні питання європейського футболу, зосередившись на спільній позиції щодо продовження ізоляції росіян. Очільник УАФ подякував Мікалефу за його чітку позицію проти ініціатив щодо можливого скасування обмежень для російських команд.

Також Андрій Шевченко мав розмову з очільником ФІФА Джанні Інфантіно. Він поінформував політика про важку ситуацію в Україні через військову агресію РФ та підкреслив, що будь-які спроби пом'якшити бан для росіян є неприпустимими. Відповідь Інфантіно джерело не повідомило. На конгресі УЄФА у Брюсселі жодних питань щодо повернення росіян не розглядалось.

Нагадаємо Інфантіно заявив, що відсторонення Росії від міжнародних змагань не принесло жодної користі. Президент ФІФА висловив сподівання на повернення представників країни-агресора, але спочатку на молодіжному рівні.

На скандальну заяву президента ФІФА відреагував легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який закликав зупинити повернення російських команд на міжнародну арену.

Також Джанні Інфантіно розкритикували міністр молоді і спорту України Матвій Бідний, глава МЗС України Андрій Сибіга, тренер Мирон Маркевич, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та колишній головний тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо.