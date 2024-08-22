Тут простежується якась упередженість: ексарбітр ФІФА проаналізував скандальний епізод у матчі Ворскла — Оболонь

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, гол Оболоні в матчі 3 туру УПЛ проти Ворскли був скасований несправедливо.

Про це він розповів у коментарі XSPORT.

"Я дивився матч наживо і бачив епізод з незарахованим голом Суханова. Арбітр не мав додаткових засобів визначити гол, його позиція не була зовсім вдалою, щоб правильно оцінити епізод самостійно. Задиран-молодший є новачком на рівні УПЛ.

Переважно у таких ситуаціях футболісти Ворскли мають апелювати, що рука була. Суханов забиває гол. Усі з цим погоджуються, та один арбітр вважає інакше. Арбітр висловлює свою думку свистком, навіть знаючи, що має VAR. Зарахуй гол, VAR тебе підправить, але він ухвалив таке рішення.

Добре він. Мене здивував Козиряцький, який підтверджує рішення головного арбітра, хоча мав можливість підказати: "Хлопці, ви не маєте рації. Дотику не було". Швидше за все, тут якась упередженість простежується. Рука Суханова притиснута до тулуба, навіть якщо був дотик.

Цей гол не повинен був бути скасований. Оболонь добре грала і цей гол міг повністю змінити перебіг гри. Цікаво побачити реакцію Комітету арбітрів", — сказав Ступар.

Нагадаємо, вищеописаний момент стався за рахунку 1:0 на користь Ворскли. Невдовзі після того полтавці забили другий гол.