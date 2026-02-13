Ноттінгем Форест визначився з новим тренером, вчетверте за цей сезон – інсайдер

Керівництво англійського клубу Ноттінгем Форест досягло повної домовленості про призначення португальського фахівця Вітора Перейри на посаду головного тренера.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Сторони вже узгодили всі деталі співпраці, офіційне оголошення очікується найближчим часом. Контракт із Перейрою буде розрахований до кінця поточного сезону.

Зміна тренера відбувається на тлі складної ситуації в турнірній таблиці АПЛ. Після 26 зіграних матчів Ноттінгем Форест посідає 17-те місце, маючи в активі 27 очок. Команда перебуває безпосередньо над зоною вильоту.

Зауважимо, Вітор Перейра здобув найбільших успіхів з Порту, двічі вигравши чемпіонат Португалії (2011–2013). Він має досвід роботи в різних чемпіонатах, зокрема очолював Фенербахче, Олімпіакос, Мюнхен 1860, Шанхай СІПГ, Корінтіанс та Фламенгу. Останнім місцем роботи тренера був Вулвергемптон.

Нагадаємо, нещодавно "лісники" звільнили третього тренера протягом сезону – Шона Дайча. До нього у нинішньому сезоні Ноттінгем Форест також тренували Ендж Постекоглу та Нуну Ешпіріту Санту. Обидва вони також були звільнені.