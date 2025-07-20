Черговий дубль Мессі допоміг Інтеру розгромити Нью-Йорк РБ

У матчі 24 туру МЛС Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі впевнено розгромив Нью-Йорк Ред Буллз.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1 на користь підопічних Хав'єра Маскерано.

Рахунок у матчі відкрили господарі поля завдяки точному удару Хака, але ще по перерві клуб з Флориди тричі розписався у воротах суперників.

У другому таймі картина гри не змінилась, а Ліонель Мессі до двох результативних передач записав на свій рахунок ще два голи.

Відеоогляд матчу Нью-Йорк РБ – Інтер Маямі

МЛС – регулярний чемпіонат

24 тур, 20 липня

Нью-Йорк Ред Буллз – Інтер Маямі 1:5 (1:3)

Голи: 1:0 – Хак, 14, 1:1 – Альба, 24, 1:2 – Сеговія, 27, 1:3 – Сеговія, 45+3, 1:4 – Мессі, 60, 1:5 – Мессі, 75

Зазначимо, що це четвертий дубль Мессі в останніх п'яти матчах. Лише у попередньому поєдинку аргентинець не зміг відзначитись результативними діями, а його команда поступилась Цинцинаті – 0:3.

Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі близький до трансферу чемпіона світу-2022 у складі збірної Аргентини.