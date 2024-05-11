Почеттіно: Через тиждень ми дізнаємося, чи залишусь я тренером Челсі

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу свого майбутнього в лондонському клубі.

Слова аргентинського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Через тиждень ми дізнаємося, чи залишуся я на посаді головного тренера Челсі. Це буде не моє рішення, власники клубу можуть захотіти змін. Напевно, через тиждень ми все дізнаємося.

Мене це не стосується. Чи впливає це на людей, які працюють зі мною? Я думаю, що так. Ви можете розвіяти чутки та звільнити мене, це не проблема. Це відбувається в багатьох клубах. Я бачу себе тут, в Челсі, на тривалий період. Понад один рік, про який йдеться в моєму контракті. Тому що ми дійсно довіряємо своїй роботі. Якщо цього не станеться, то так, це не в наших руках. Можливо, власники клубу думають, що у нас є договір, тому їм не потрібно нічого уточнювати про чутки. Можливо, ситуація така, що їх не хвилюють чутки. Але це правда, що за останні кілька місяців надто багато чуток", — сказав Почеттіно.

Чутки про звільнення аргентинця не вщухають в кінцівці сезону. Раніше ми повідомляли, що новим тренером "синіх" може стати керманич Болоньї Тіаго Мотта.

Зазначимо, Челсі наразі посідає 7 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Лондонці відстають від шостого Ньюкасла на 2 залікові пункти.

У 37 турі АПЛ підопічні Почеттіно на виїзді зіграють з Ноттінгемом Форрест. Поєдинок відбудеться 11 квітня о 19:30 за київським часом.















