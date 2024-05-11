Борнмут Забарного зіграє з Бренфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає до Ноттінгема: розклад матчів АПЛ

У суботу, 11 травня, у межах 37 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудуться вісім поєдинків.

Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Бренфордом Єгора Ярмолюка, а Челсі, за який виступає Михайло Мудрик завітає до Ноттінгема.

Розклад матчів 37 туру АПЛ на 11 травня

14:30 Фулгем — Манчестер Сіті

17:00 Борнмут — Брентфорд

17:00 Вест Гем — Лутон

17:00 Вулвергемптон — Крістал Пелес

17:00 Евертон — Шеффілд Юнайтед

17:00 Ньюкасл — Брайтон

17:00 Тоттенгем — Бернлі

19:30 Ноттінгем — Челсі

Турнірна таблиця

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Нагадаємо, у минулому турі Челсі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Борнмут поступився Арсеналу Олександра Зінченка.