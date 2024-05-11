Борнмут Забарного зіграє з Бренфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає до Ноттінгема: розклад матчів АПЛ
— 11 травня, 10:02
У суботу, 11 травня, у межах 37 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудуться вісім поєдинків.
Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Бренфордом Єгора Ярмолюка, а Челсі, за який виступає Михайло Мудрик завітає до Ноттінгема.
Розклад матчів 37 туру АПЛ на 11 травня
- 14:30 Фулгем — Манчестер Сіті
- 17:00 Борнмут — Брентфорд
- 17:00 Вест Гем — Лутон
- 17:00 Вулвергемптон — Крістал Пелес
- 17:00 Евертон — Шеффілд Юнайтед
- 17:00 Ньюкасл — Брайтон
- 17:00 Тоттенгем — Бернлі
- 19:30 Ноттінгем — Челсі
Турнірна таблиця
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на ОТТ-платформі Setanta Sport.
Нагадаємо, у минулому турі Челсі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Борнмут поступився Арсеналу Олександра Зінченка.