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Борнмут Забарного зіграє з Бренфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає до Ноттінгема: розклад матчів АПЛ

— 11 травня, 10:02
Борнмут Забарного зіграє з Бренфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає до Ноттінгема: розклад матчів АПЛ

У суботу, 11 травня, у межах 37 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудуться вісім поєдинків.

Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Бренфордом Єгора Ярмолюка, а Челсі, за який виступає Михайло Мудрик завітає до Ноттінгема.

Розклад матчів 37 туру АПЛ на 11 травня

  • 14:30 Фулгем — Манчестер Сіті
  • 17:00 Борнмут — Брентфорд
  • 17:00 Вест Гем — Лутон
  • 17:00 Вулвергемптон — Крістал Пелес
  • 17:00 Евертон — Шеффілд Юнайтед
  • 17:00 Ньюкасл — Брайтон
  • 17:00 Тоттенгем — Бернлі
  • 19:30 Ноттінгем — Челсі

Турнірна таблиця

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Нагадаємо, у минулому турі Челсі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Борнмут поступився Арсеналу Олександра Зінченка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бернлі Борнмут Брайтон Брентфорд Вест Гем Вулвергемптон Евертон Ілля Забарний Лутон Манчестер Сіті Ноттінгем Ньюкасл Юнайтед Тоттенгем Фулгем Челсі Шеффілд Юнайтед Михайло Мудрик Єгор Ярмолюк Кристал Пелес

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