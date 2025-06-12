Збірну Польщі може очолити російський тренер – ЗМІ

Російський тренер Станіслав Черчесов знаходиться серед кандидатів на посаду наставника збірної Польщі.

Принаймні про це інформує російський портал Чемпіонат.

Хто ще входить у шортлист претендентів, джерело не повідомило.

Тим часом польський журналіст з агентства 400mm Петр Куча наголосив, що ймовірність призначення Черчесова на посаду головного тренера польської збірної з футболу дуже мала.

Він вважає, що таке рішення спровокує гучний суспільний резонанс у Польщі, особливо на тлі міжнародної ситуації через війну в Україні.

"Подібне призначення у сучасних реаліях просто неможливе, ніхто не зрозуміє, що збірну Польщі тренуватиме росіянин", – сказав він.

Зазначимо, що до війни Черчесов встиг попрацювати в Польщі, де він тренував варшавську Легію, привівши команду до чемпіонства у сезоні 2015/16.

Останнім же місце роботи російського тренера була збірна Казахстану. Під його керівництвом команда провела шість матчів у Лізі націй 2024/25 і набрала одне очко з різницею м'ячів 0:15, ставши однією з найгірших збірних у турнірі та вилетіла до дивізіону C. 27 січня 2025 року його було звільнено.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж подав у відставку через конфлікт з нападником команди Робертом Левандовським.