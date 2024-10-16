Російського тренера покарали за зневагу до казахської мови

Головного тренера збірної Казахстану росіянина Станіслава Черчесова оштрафували за зневажливе ставлення до казахської мови.

Про це повідомив президент Федерації футболу Адлет Барменкулов. Його слова наводить Sport.kz.

"Є помилки, ми тільки вчора про це говорили з журналістами. Гумор Черчесова, звичайно, виходить за рамки. Я особисто переговорив із ним, пояснив актуальність і пріоритет державної мови. Ми провели з ним бесіду, роботу. Йому виставлено штраф", – сказав Барменкулов.

Нагадаємо, на пресконференції після поразки від Словенії Черчесов висміяв журналіста, який поставив йому питання казахською мовою. Росіянин запитав: "Ти на французькій зараз говориш?" і почав глузувати з представника ЗМІ.

Це вже не перший випадок, коли Черчесов зневажає мову збірної, яку зараз тренує. У червні він відмовився відповідати на питання журналіста казахською мовою.