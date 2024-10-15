Росіянин Черчесов зневажливо віднісся до казахської мови

Російський тренер збірної Казахстану Станіслав Черчесов потрапив у скандал. Він дозволив собі зневажливий коментар щодо казахської мови.

Про це пише Sports.kz.

Після матчу Ліги націй зі Словенією до Алмати (0:1) один із журналістів звернувся до Черчесова казахською мовою, на що наставник збірної запитав його: "Ти на французькій зараз говориш?".

Міністерство спорту Республіки Казахстан зажадало роз'яснень.

"У соціальних мережах активно поширюється відеоматеріал, в якому головний тренер національної збірної Казахстану з футболу Станіслав Черчесов, ймовірно, припустився висловлювань, що ображають казахську мову. Цей інцидент спричинив широкий суспільний резонанс.

Міністерство туризму та спорту РК оперативно відреагувало на цей випадок та направило на адресу Федерації футболу Казахстану офіційний запит. У документі зазначено, що державна мова, відповідно до Конституції Республіки Казахстан та Закону „Про мови", має особливий статус, і всі громадяни зобов'язані виявляти до неї належну повагу.

Федерація футболу Казахстану не належить до підвідомчих організацій Міністерства, і втручання у її внутрішні питання виключено. Проте Міністерство, як уповноважений орган з реалізації спортивної політики країни, має право вимагати необхідні роз'яснення.



Міністерства туризму та спорту Республіки Казахстан закликає всі спортивні федерації країни поставитися з повагою до державних символів та національних цінностей, за винятком будь-яких недоречних висловлювань на їх адресу", — зробили заяву в міністерстві.