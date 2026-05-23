Збірна України дізналася суперника: визначилися пари 1/8 фіналу Євро-2026

Денис Шаховець — 23 травня 2026, 10:10
ISF

На чемпіонаті Європи з сокки 2026, що проходить в Албанії, за підсумками групового етапу визначилися всі пари 1/8 фіналу турніру.

Збірна України набрала 7 очок у групі G та отримала в суперники на старті стадії плейоф команду Чорногорії, яка фінішувала другою у квартеті D.

Матч Україна – Чорногорія відбудеться в суботу, 23 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:35 за київським часом.

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2026 з сокки

  • 23.05 | 🕚 11:00 | Німеччина – Казахстан
  • 23.05 | 🕛 12:05 | Сербія – Греція
  • 23.05 | 🕐 13:10 | Франція – Албанія
  • 23.05 | 🕑 14:15 | Польща – Грузія
  • 23.05 | 🕒 15:20 | Словенія – Угорщина
  • 23.05 | 🕓 16:25 | Чехія – Румунія
  • 23.05 | 🕠 17:30 | Італія – Іспанія
  • 23.05 | 🕡 18:35 | Україна – Чорногорія

У випадку перемоги над Чорногорією збірна України вийде до чвертьфіналу на переможця пари Італія – Іспанія.

Нагадаємо, на груповому етапі "синьо-жовті" розгромили Латвію (5:0) та Португалію (3:0), а також зіграли внічию з Казахстаном (2:2).

