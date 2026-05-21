Казахстан – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2026

У п'ятницю, 22 травня, збірна України з сокки проведе свій третій матч у межах чемпіонату Європи-2026.

Суперником буде національна команда Казахстану. Старт – 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у стартовому турі українська збірна знищила Латвію 5:0. Далі "синьо-жовті" без особливих проблем переграли Португалію (3:0).

Казахстан розпочав виступи з мінімальної (1:0) перемоги над португальцями. У другому турі казахи та латвійці завершили свій поєдинок без голів.

У плейоф вийдуть дві найкращі команди з групи. Збірна України уже гарантувала собі вихід у наступну стадію, але для збереження першого місця варто не програти.

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.