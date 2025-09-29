Шахтар переграв ЕМС-Поділля у заключному матчі 7-го туру чемпіонату України

Сьогодні, 29 вересня, матчем між ЕМС-Поділля та Шахтарем завершився 7-й тур першого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Перемогу з рахунком 2:1 святкували футболістки донецького клубу.

У першому таймі Шахтар відкрив рахунок, а після перерви подвоїв перевагу. Суперниці швидко відіграли один м'яч, однак на більше їх не вистачило.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

7 тур, 29 вересня

ЕМС-Поділля – Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Сікорська, 0:2 – 62 Луцан, 1:2 – 66 Паскаренко

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у центральному матчі туру зустрічалися полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925. зустріч завершилася перемогою полтавок з рахунком 2:0.