Де та коли дивитись чемпіонат світу 2026 з сокки
З 28 серпня до 6 вересня в німецькому Ессені відбудеться чемпіонат світу-2026 з сокки – різновиду футболу у форматі 6×6.
У світовій першості візьмуть участь 48 найкращих збірних світу, серед яких виступатиме команда України.
Ексклюзивним транслятором 42 найкращих матчів турніру в Україні стане Київстар ТБ. Платформа покаже, зокрема, всі матчі збірної України. Окремі поєдинки також будуть доступні на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.
Усі трансляції проходитимуть у HD-якості з українськими коментарями.
Перегляд матчів буде доступний за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Абоненти Київстар із підключеною Суперсилою Київстар ТБ зможуть дивитися матчі без додаткової оплати.
Коли гратиме збірна України
Україна виступає у групі I разом із Грузією, Пакистаном та Ліваном.
Матчі синьо-жовтих на груповому етапі:
- 28 серпня, 13:00. Україна – Ліван
- 30 серпня, 16:00. Україна – Пакистан
- 1 вересня, 22:00. Україна – Грузія
Чемпіонат світу-2026 з сокки триватиме до 6 вересня. На груповому етапі 48 збірних розподілені на 12 квартетів, а до плей-оф вийдуть 24 команди.
Раніше повідомлялося, що збірна України у стартовому матчі ЧС-2026 з сокки перемогла Ліван з рахунком 2:0. Дублем відзначився Костянтин Мітленко.