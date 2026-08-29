Де та коли дивитись чемпіонат світу 2026 з сокки

З 28 серпня до 6 вересня в німецькому Ессені відбудеться чемпіонат світу-2026 з сокки – різновиду футболу у форматі 6×6.

У світовій першості візьмуть участь 48 найкращих збірних світу, серед яких виступатиме команда України.

Ексклюзивним транслятором 42 найкращих матчів турніру в Україні стане Київстар ТБ. Платформа покаже, зокрема, всі матчі збірної України. Окремі поєдинки також будуть доступні на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.

Усі трансляції проходитимуть у HD-якості з українськими коментарями.

Перегляд матчів буде доступний за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Абоненти Київстар із підключеною Суперсилою Київстар ТБ зможуть дивитися матчі без додаткової оплати.

Коли гратиме збірна України

Україна виступає у групі I разом із Грузією, Пакистаном та Ліваном.

Матчі синьо-жовтих на груповому етапі:

28 серпня, 13:00. Україна – Ліван

30 серпня, 16:00. Україна – Пакистан

1 вересня, 22:00. Україна – Грузія

Чемпіонат світу-2026 з сокки триватиме до 6 вересня. На груповому етапі 48 збірних розподілені на 12 квартетів, а до плей-оф вийдуть 24 команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України у стартовому матчі ЧС-2026 з сокки перемогла Ліван з рахунком 2:0. Дублем відзначився Костянтин Мітленко.