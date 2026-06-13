США та Парагвай назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі D

У суботу, 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи D, у якому збірна США зіграє проти Парагваю.

Команди вже визначилися зі стартовими складами.

США: Фріз, Дест, Річардс, Робінсон, Рім, Фрімен, Адамс, Маккенні, Тілльман, Пулишич, Балогун.

Парагвай: Хіль, Альдерете, Касерес, Алонсо, Густаво Гомес, Дієго Гомес, Альмірон, Кубас, Бобаділья, Санабрія, Енсісо.

Початок зустрічі запланований на 4:00 ранку за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, п'ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи В, у якому одні з господарів турніру канадці ледь не поступилися Боснії і Герцеговині.