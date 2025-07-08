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Новачок Бундесліги підписав чемпіона світу-2014

Олег Дідух — 8 липня 2025, 16:07
Новачок Бундесліги підписав чемпіона світу-2014
Рон-Роберт Цилер
ФК Кельн

Новачок Бундесліги Кельн оголосив про підписання іменитого голкіпера Рона-Роберта Цилера.

Про це йдеться у повідомленні німецького клубу.

Контракт із Цилером розрахований на два роки – до літа 2027 року. Сума трансферу не оголошується, проте, за інформацією ЗМІ, попередній клуб 36-річного ветерана, Ганновер, отримав за свого гравця 200 тисяч євро.

Цилер уже виступав за Кельн у сезоні-2020/21 на правах оренди з того ж Ганновера, якому воротар належав з 2019 року. Також вихованець Манчестер Юнайтед виступав за Нортгемптон, Лестер і Штутгарт. У період з 2011 до 2015 року провів 6 матчів за збірну Німеччини, з якою став чемпіоном світу-2014.

Нагадаємо, Кельн у минулому сезоні виграв другу німецьку Бундеслігу та повернувся в елітний дивізіон. Після підвищення в класі клуб змінив головного тренера, призначивши Лукаса Квашнека.

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