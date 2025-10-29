Ексзірка Роми: Довбик не виконував вказівок Гасперіні

Колишній форвард Роми Франческо Граціані вкотре розкритикував українського нападника Артема Довбика та заявив, що римлянам потрібне підсилення в лінію атаки.

Слова чемпіона світу-1982 наводить ReteSport.

"Якщо Рома не підпише кількох нападників, вони далеко не зайдуть... Бейлі скоріше вінгер, ми не знаємо, що сталося з Фергюсоном. Команді потрібен такий гравець, як Скамакка, щоб залишатися на вершині турнірної таблиці.

Довбик? В матчі проти Сассуоло Гасперіні підкликав його кілька разів, і це ознака того, що він не виконував вказівок тренера", – заявив Граціані.