Челсі зацікавлений у трансфері бомбардира з Ліги 1

Лондонський Челсі зацікавлений у підписанні 22-річного нападника Страсбурга Емануеля Емега.

Про це повідомляє Footmercato.

Попри велику кількість гравців, Челсі не вистачає професійного бомбардира. Енцо Мареска не має справжнього дев'ятого номера, здатного скласти конкуренцію Ніколасу Джексону. Тому пошук гравця під номером 9 став пріоритетом у лондонському клубі.

Зазначається, що Челсі уважно стежить за прогресом Емега у Лізі 1. Він у 29 матчах відзначився 14 голами і віддав три результативні передачі. Емануель виступає за молодіжну збірну Нідерландів U21.

Лондонський клуб вже мав перші контакти з форвардом. Трансфер не повинен стати проблемою, оскільки клуби співпрацюють у зв'язку з наявністю спільного співвласника в особі компанії BlueCo.

Страсбург підписав Емега у 2023 році за 13 млн євро. Наразі портал Transfertmarkt оціню його у понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 27-річний французький форвард Челсі Крістофер Нкунку готовий змінити клубну прописку.