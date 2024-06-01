Барселона хоче знову орендувати Фелікса

Португальський вінгер Жоау Фелікс наступний сезон може розпочати в Барселоні.

Про це повідомляє Marca.

Новий головний тренер клубу Ганс-Дітер Флік хоче зберегти Фелікса попри те, що керівництво Барси незадоволене грою 24-річного португальця.

Всупереч бажанню каталонців остаточне рішення буде за мадридським Атлетико. "Блаугранас" не збираються викуповувати гравця, а зацікавлені лише в оренді.

Фелікс у сезоні-2023/24 відіграв 44 матчі за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Напередодні Ганс-Дітер Флік очолив каталонський клуб та підписав контракт до 30 червня 2026 року.