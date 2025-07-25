Мілан і Ювентус можуть здійснити обмін гравцями
Душан Влахович
ФК Ювентус
Мілан і Ювентус цього літа можуть здійснити обмін гравцями.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Мілан зацікавлений у підписанні форварда Ювентуса та збірної Сербії Душана Влаховча. За сербського форварда "россонері" готові запропонувати свого захисника Маліка Тшау.
Трансферна вартість Влаховича оцінюється в 35 мільйонів євро, Тшау – у 18 мільйонів. Ювентус активно намагається продати форварда цього літа, оскільки його контракт закінчується через рік, а домовитися щодо нової угоди не вдається. Раніше серб уже відхилив декілька пропозицій від інших клубів.
Раніше Тшау відхилив пропозицію Комо, він хоче залишитися в Мілані на наступний сезон і завоювати місце в основі команди Массіміліано Аллегрі.