Мілан і Ювентус можуть здійснити обмін гравцями

Мілан і Ювентус цього літа можуть здійснити обмін гравцями.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан зацікавлений у підписанні форварда Ювентуса та збірної Сербії Душана Влаховча. За сербського форварда "россонері" готові запропонувати свого захисника Маліка Тшау.

Трансферна вартість Влаховича оцінюється в 35 мільйонів євро, Тшау – у 18 мільйонів. Ювентус активно намагається продати форварда цього літа, оскільки його контракт закінчується через рік, а домовитися щодо нової угоди не вдається. Раніше серб уже відхилив декілька пропозицій від інших клубів.

Раніше Тшау відхилив пропозицію Комо, він хоче залишитися в Мілані на наступний сезон і завоювати місце в основі команди Массіміліано Аллегрі.