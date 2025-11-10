Челсі спробує повернути до свого складу іменитого захисника Реала

Челсі спробує підписати німецького захисника Реала Антоніо Рюдігера.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, керівництво лондонського клубу може повернути Рюдігера влітку наступного року, коли закінчиться його чинний контракт із "вершковими", що діє до кінця сезону 2025/26.

Зазначимо, що з 2017 до 2022 року німець виступав у складі "синіх", за цей час він зіграв 131 матч, в яких забив 9 голів.

Водночас представники Реала та агенти футболіста ведуть перемовини щодо продовження співпраці з мадридським клубом.

У сезоні 2025/26 Рюдігер зазнав травми підколінного сухожилля, тому у поточному сезоні провів лише 1 матч.

Напередодні Реал повідомив про ушкодження основного воротаря команди Тібо Куртуа.