Клубний чемпіонат світу пройде без Фелікса й Стерлінга

Рахім Стерлінг та Жоау Фелікс, які минулий сезон провели в орендах, не зіграють за Челсі на клубному чемпіонаті світу.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Йдеться, що клуб зацікавлений у продажі обох футболістів, тож Челсі відкрите до пропозиції щодо англійця та португальця.

Фелікс другу половину сезону провів в оренді за Мілан, на його рахунку 21 матч, три забиті м'ячі та один асист.

Минулого сезону Стерлінг провів 28 матчів на правах оренди за Арсенал, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів.

Раніше стало відомо, що лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно. Серед них – Фелікс та Стерлінг.