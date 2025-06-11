Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Клубний чемпіонат світу пройде без Фелікса й Стерлінга

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 19:07
Клубний чемпіонат світу пройде без Фелікса й Стерлінга
Жоау Фелікс
Getty Images

Рахім Стерлінг та Жоау Фелікс, які минулий сезон провели в орендах, не зіграють за Челсі на клубному чемпіонаті світу.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Йдеться, що клуб зацікавлений у продажі обох футболістів, тож Челсі відкрите до пропозиції щодо англійця та португальця.

Фелікс другу половину сезону провів в оренді за Мілан, на його рахунку 21 матч, три забиті м'ячі та один асист.

Минулого сезону Стерлінг провів 28 матчів на правах оренди за Арсенал, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів.

Раніше стало відомо, що лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно. Серед них – Фелікс та Стерлінг.

Футбольні трансфери Челсі Рахім Стерлінг Жоау Фелікс

Футбольні трансфери

Український хавбек потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд та низки клубів АПЛ
Шахтар втрутився у боротьбу за трансфер турецького голкіпера
Манчестер Сіті оголосив про перехід Рейндерса
Де Брейне переходить у Наполі – Романо
Галатасарай готує пропозицію Наполі щодо Осімхена

Останні новини