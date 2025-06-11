Клубний чемпіонат світу пройде без Фелікса й Стерлінга
Жоау Фелікс
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Рахім Стерлінг та Жоау Фелікс, які минулий сезон провели в орендах, не зіграють за Челсі на клубному чемпіонаті світу.
Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Йдеться, що клуб зацікавлений у продажі обох футболістів, тож Челсі відкрите до пропозиції щодо англійця та португальця.
Фелікс другу половину сезону провів в оренді за Мілан, на його рахунку 21 матч, три забиті м'ячі та один асист.
Минулого сезону Стерлінг провів 28 матчів на правах оренди за Арсенал, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів.
Раніше стало відомо, що лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно. Серед них – Фелікс та Стерлінг.