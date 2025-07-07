Челсі визначився з ціною на Нкунку

Челсі назвав представникам Манчестер Юнайтед ціну на свого атакувального півзахисника Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Mirror.

За їхньою інформацією, лондонський клуб хоче отримати за свого гравця 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Про інтерес до Нкунку з боку Манчестер Юнайтед вже повідомлялося наприкінці червня.

Контракт Нкунку з Челсі діє до літа 2029 року. Попри це, вінгер має намір покинути Челсі вже цього літа. На початку червня повідомлялося про те, що 27-річний француз знаходиться у списку із 13 гравців, яких Челсі хоче позбутися.

У поточному сезоні на рахунку Нкунку 14 голів і 5 асистів у 43 матчах за Челсі в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість 27-річного француза у 35 мільйонів євро.