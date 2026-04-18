Ексзірка Ліверпуля покине клуб із Саудівської Аравії

Відомий нідерландський півзахисник Джорджиньо Вейналдум покине клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіфак наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт 35-річного нідерландця з Аль-Іттіфаком діє до кінця поточного сезону та не буде продовжений – хавбек стане вільним агентом.

Вейналдум виступає за цей клуб із літа 2023 року, коли покинув французький ПСЖ за 8 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 15 голів і 6 асистів у 29 матчах за Аль-Іттіфак у всіх турнірах.

Чутки про повернення Вейналдума в Європу з'являлися ще у січні 2025 року, коли хавбеком цікавився Монако. Зараз Transfermarkt оцінює вартість колишнього півзахисника збірної Нідерландів у 2,5 мільйона євро.