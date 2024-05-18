Челсі виділить 65 млн євро на трансфер бразильського таланта

Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері 17-річного бразильського вінгера Палмейрас Естевао Вілліана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Першу пропозицію трансферу в розмірі 32 млн євро бразильці відхилили. Тому "сині" збільшили її до 65 млн євро включно з бонусами.

Джерело зазначає, що англійський клуб уже узгодив з 17-річним бразильським вінгером.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонський клуб готовий сплатити клаусулу за Вілліана у розмірі близько 60 мільйонів євро.

Наразі Челсі посідає 6 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Наступний матч команда зіграє 19 травня проти Борнмута.