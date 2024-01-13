Джерело - football24.ua.
Челсі планує підсилитися 16-річним вінгером Ештевау Вілліаном, який виступає за Палмейрас.
Про це повідомляє Sport.es.
Представники Челсі вже ведуть перемовини з бразильським клубом щодо виплати клаусули, яка складає близько 60 млн євро.
Враховуючи ще й виплату агентських комісій, сума потенційної угоди може скласти 75 мільйонів євро. Ситуацію ускладнює той факт, що Палмейрас володіє лише 70% прав на гравця, який має прізвисько "Мессінью" черезе схожу манеру гри з Ліонелем Мессі. Інші 30% належать сім'ї Ештевау.
При цьому Ештевау Вілліан зможе переїхати у Європу лише у 2025 році – після досягнення повноліття.
Основна позиція вундеркінда – правий вінгер, але Ештевау здатен закрити будь-яку позицію в атаці, за винятком центрфорварда. На нього також претендують ПСЖ і Барселона, але французи вже відмовилися виплачувати відступні, передбачені контрактом.
Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати Дибалу.