Челсі готує трансфер 16-річного вінгера

Челсі планує підсилитися 16-річним вінгером Ештевау Вілліаном, який виступає за Палмейрас.

Про це повідомляє Sport.es.

Представники Челсі вже ведуть перемовини з бразильським клубом щодо виплати клаусули, яка складає близько 60 млн євро.

Враховуючи ще й виплату агентських комісій, сума потенційної угоди може скласти 75 мільйонів євро. Ситуацію ускладнює той факт, що Палмейрас володіє лише 70% прав на гравця, який має прізвисько "Мессінью" черезе схожу манеру гри з Ліонелем Мессі. Інші 30% належать сім'ї Ештевау.

При цьому Ештевау Вілліан зможе переїхати у Європу лише у 2025 році – після досягнення повноліття.

Основна позиція вундеркінда – правий вінгер, але Ештевау здатен закрити будь-яку позицію в атаці, за винятком центрфорварда. На нього також претендують ПСЖ і Барселона, але французи вже відмовилися виплачувати відступні, передбачені контрактом.

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати Дибалу.