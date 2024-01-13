Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Вчора 16:45 2438 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 11:00 204
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Вчора 16:56 742
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Вчора 13:56 22408
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 13:08 11060
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Вчора 09:56 775
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Вчора 08:40 866
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Вчора 08:24 779
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Вчора 08:08 775
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 04:23 22706
Прямі трансляції

Челсі готовий виділити 75 млн євро на трансфер 16-річного вінгера Палмейрас

Челсі готує трансфер 16-річного вінгера
Сьогодні 11:12 234 0
Челсі готовий виділити 75 млн євро на трансфер 16-річного вінгера Палмейрас
#Палмейрас, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Челсі планує підсилитися 16-річним вінгером Ештевау Вілліаном, який виступає за Палмейрас.

Про це повідомляє Sport.es.

Представники Челсі вже ведуть перемовини з бразильським клубом щодо виплати клаусули, яка складає близько 60 млн євро.

Враховуючи ще й виплату агентських комісій, сума потенційної угоди може скласти 75 мільйонів євро. Ситуацію ускладнює той факт, що Палмейрас володіє лише 70% прав на гравця, який має прізвисько "Мессінью" черезе схожу манеру гри з Ліонелем Мессі. Інші 30% належать сім'ї Ештевау.

При цьому Ештевау Вілліан зможе переїхати у Європу лише у 2025 році – після досягнення повноліття.

Основна позиція вундеркінда – правий вінгер, але Ештевау здатен закрити будь-яку позицію в атаці, за винятком центрфорварда. На нього також претендують ПСЖ і Барселона, але французи вже відмовилися виплачувати відступні, передбачені контрактом.

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати Дибалу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії 5052
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17971
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 11060
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 2438 1
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 9771
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 22408
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57831
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89637 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38004
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4645
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28425 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110990 4