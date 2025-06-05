Челсі віддав 10-й номер Мудрика іншому гравцеві

Атакувальний півзахисник збірної Англії Коул Палмер став новим власником 10-го ігрового номера в Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Після переходу з Манчестер Сіті у вересні 2023 року за 47 мільйонів євро Палмер виступав за Челсі під 20-м номером. Проте, починаючи з клубного чемпіонату світу 2025 року, який незабаром стартує у США, англієць носитиме майку з 10-м номером.

Зазначимо, що з літа 2023 року під 10-м номером у Челсі виступав Михайло Мудрик. У перші півроку в лондонському клубі українець грав під №15.

Нагадаємо, з грудня минулого року Мудрик тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг тест. Результати розкриття проби "Б" вінгера збірної України досі не оголошені.