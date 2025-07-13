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Палмер у фіналі клубного ЧС повторив досягнення Азара

Микола Дендак — 13 липня 2025, 23:20
Палмер у фіналі клубного ЧС повторив досягнення Азара
Коул Палмер
Getty Images

Лідер лондонського Челсі Коул Палмер долучився до трьох голів команди у фіналі клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, чим повторив досягнення Едена Азара.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що Палмер став лише другим гравцем "пенсіонерів" із сезону-2013/14, який зробив три гольові дії у фіналі будь-якого змагання.

Першим був саме Азар, який у 2019 році забив два голи та віддав результативну передачу у фіналі Ліги Європи УЄФА. Що цікаво, Палмер також записав до свого активу дубль та асист. Після першого тайму Челсі громить ПСЖ 3:0.

У плейоф на шляху до фіналу "пенсіонери" подолали бар'єри у вигляді Бенфіки (4:1), Палмейраса (2:1) та Флуміненсе (2:0). Парижани у свою чергу пройшли Інтер Маямі (4:0), Баварію (2:0) та Реал Мадрид (4:0).

Раніше вінгер Челсі Педру Нету розповів про свою особисту мотивацію виграти Клубний чемпіонат світу-2025.

ПСЖ Челсі Еден Азар Коул Палмер

Коул Палмер

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