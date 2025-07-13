Палмер у фіналі клубного ЧС повторив досягнення Азара

Лідер лондонського Челсі Коул Палмер долучився до трьох голів команди у фіналі клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, чим повторив досягнення Едена Азара.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що Палмер став лише другим гравцем "пенсіонерів" із сезону-2013/14, який зробив три гольові дії у фіналі будь-якого змагання.

Першим був саме Азар, який у 2019 році забив два голи та віддав результативну передачу у фіналі Ліги Європи УЄФА. Що цікаво, Палмер також записав до свого активу дубль та асист. Після першого тайму Челсі громить ПСЖ 3:0.

У плейоф на шляху до фіналу "пенсіонери" подолали бар'єри у вигляді Бенфіки (4:1), Палмейраса (2:1) та Флуміненсе (2:0). Парижани у свою чергу пройшли Інтер Маямі (4:0), Баварію (2:0) та Реал Мадрид (4:0).

Раніше вінгер Челсі Педру Нету розповів про свою особисту мотивацію виграти Клубний чемпіонат світу-2025.