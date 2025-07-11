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Челсі – ПСЖ: відомі коментатори фіналу КЧС-2025

Денис Шаховець — 11 липня 2025, 19:05
Челсі – ПСЖ: відомі коментатори фіналу КЧС-2025
MEGOGO

13 липня Челсі та ПСЖ зіграють у фіналі Клубного чемпіонату світу. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом, його прийматиме арена MetLife Stadium.

Медіасервіс MEGOGO покаже вирішальну гру КЧС-2025 на власній ОТТ-платформі. Переглянути матчі на MEGOGO можна за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Суспільне транслюватиме матчі Клубного ЧС-2025 на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

На MEGOGO матч Челсі – ПСЖ прокоментують Віталій Кравченко і Вадим Шевякін. Трансляцію можна знайти у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" та на окремих поп-ап каналах в розділі "Телебачення".

Нагадаємо, у півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.

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