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Контракт на 8 років: Челсі за 15 млн євро придбав талановитого француза

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 18:51
Матіс Амугу за 15 млн євро перейшов до Челсі
Матіс Амугу
chelseafc.com

Лондонський Челсі придбав талановитого хавбека Сент-Етьєна Матіса Амугу.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Сині" віддали за 19-річного футболіста 15 млн євро. Він підписав контракт терміном на 8 років.

"Для мене честь підписати контракт з таким великим клубом, як «Челсі». Вони вірять у молодих гравців, і процес, який вони мають для нашого розвитку, є фантастичним", – заявив Матіс.

Амугу цього сезону в Лізі 1 провів 17 матчів, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює його в 5 млн євро.

До системі "біло-зелених" він приєднався у 2021 році зі скромного клубу Торші.

Нагадаємо, лондонський клуб віддав португальця Жоау Фелікса в оренду італійському Мілану.

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