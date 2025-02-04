Контракт на 8 років: Челсі за 15 млн євро придбав талановитого француза

Лондонський Челсі придбав талановитого хавбека Сент-Етьєна Матіса Амугу.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Сині" віддали за 19-річного футболіста 15 млн євро. Він підписав контракт терміном на 8 років.

"Для мене честь підписати контракт з таким великим клубом, як «Челсі». Вони вірять у молодих гравців, і процес, який вони мають для нашого розвитку, є фантастичним", – заявив Матіс.

Амугу цього сезону в Лізі 1 провів 17 матчів, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює його в 5 млн євро.

До системі "біло-зелених" він приєднався у 2021 році зі скромного клубу Торші.

Нагадаємо, лондонський клуб віддав португальця Жоау Фелікса в оренду італійському Мілану.