Челсі підпише 16-річного еквадорського захисника

Олександр Булава — 14 листопада 2025, 22:18
Лондонський Челсі підпише центрального захисника Індепендьєнте дель Вальє Дейннера Ордоньєса.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли угоди щодо трансферу 16-річного еквадорця. Оборонець приєднається до англійського колективу взимку 2028 року.

Влітку гравцем цікавився Ліверпуль, проти "сині" змогли виграти боротьбу за молодого захисника.

Ордоньєс ще не грав за першу команду Індепендьєнте дель Вальє. Він виступав за молодіжну команду.

Напередодні повідомлялося, що Челсі почав прораховувати свої подальші дії щодо Михайла Мудрика після його потенційного повернення у футбол.

