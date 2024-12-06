Челсі підписав сина Ебуе, який грав за Арсенал

Лондонський Челсі підписав 15-річного нападника Вотфорда Матіса Ебуе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Матіс є сином колишнього захисника Арсенала Еммануеля Ебуе. Деталі угоди наразі невідомі.

Форвард виступає за збірну Англії U-16. Нещодавно 15-річний гравець відзначився голом в матчі проти Франції.

🚨🔵 EXCL: Chelsea have completed deal to sign England U16 talent Mathis Eboué (15) from Watford.



High quality attacking player, Eboué is former Arsenal player’s son — now can be considered #CFC player.



Paperwork done, one more for Chelsea Academy long term plan. Here we go ✨ pic.twitter.com/nZcZZ2ukQP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2024

Напередодні головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик ризикує пропустити матч проти Тоттенгема в Англійській Прем'єр-лізі.