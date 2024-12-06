Челсі підписав сина Ебуе, який грав за Арсенал
Лондонський Челсі підписав 15-річного нападника Вотфорда Матіса Ебуе.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Матіс є сином колишнього захисника Арсенала Еммануеля Ебуе. Деталі угоди наразі невідомі.
Форвард виступає за збірну Англії U-16. Нещодавно 15-річний гравець відзначився голом в матчі проти Франції.
Напередодні головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик ризикує пропустити матч проти Тоттенгема в Англійській Прем'єр-лізі.