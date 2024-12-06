Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі підписав сина Ебуе, який грав за Арсенал

Олександр Булава — 6 грудня 2024, 20:40
Челсі підписав сина Ебуе, який грав за Арсенал

Лондонський Челсі підписав 15-річного нападника Вотфорда Матіса Ебуе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Матіс є сином колишнього захисника Арсенала Еммануеля Ебуе. Деталі угоди наразі невідомі.

Форвард виступає за збірну Англії U-16. Нещодавно 15-річний гравець відзначився голом в матчі проти Франції.

Напередодні головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик ризикує пропустити матч проти Тоттенгема в Англійській Прем'єр-лізі.

Вотфорд Челсі

Челсі

Мудрик ризикує пропустити матч з Тоттенгемом в АПЛ
Тоттенгем – Челсі: де дивитися матч АПЛ
Чисто та чесно: Моурінью різко відповів Гвардіолі на нагадування про кількість титулів АПЛ
Шаблій: Є велика ймовірність, що незабаром ми побачимо Судакова у топ чемпіонаті
Реал, Інтер Маямі та Мудрик: результати жеребкування групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025

Останні новини