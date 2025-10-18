Ноттінгем із Зінченком без шансів поступився Челсі у 8 турі АПЛ

У суботу, 18 жовтня, відбувся перший матч ігрового дня 8 туру АПЛ між Ноттінгемом та Челсі.

Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі "лісників", не зміг запобігти розгромній поразці 0:3. Українець провів на полі 74 хвилин та став одним з кращих на полі у своїй команді – 7.2 від статистичних порталів. Перемогу "синім" принесли голи Джеймса, Нету та Ачімпонга й навіть червона картка Гюсто не вплинула на підсумковий результат.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

8 тур, 18 жовтня

Ноттінгем Форест – Челсі 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Ачімпонг, 49, 0:2 – Нету, 52, 0:3 - Джеймс, 84

В інших матчах ігрового дня Евертон з Віталієм Миколенком гратиме з Манчестер Сіті, а лідер чемпіонату лондонський Арсенал прийматиме вдома Фулгем.

Раніше авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни українських футболістів, які грають в АПЛ.