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Список претендентів на посаду тренера Челсі звузився до двох кандидатур

Игорь Чернявский — 27 травня, 10:15
Список претендентів на посаду тренера Челсі звузився до двох кандидатур

У шортлисті Челсі залишилося тільки два тренери.

Про це повідомляє The Athletic.

У якості наступників Маурісіо Почеттіно лондонський клуб продовжує розглядати Енцо Мареску (Лестер) і Томаса Франка (Брентфорд). Натомість наставник Іпсвіча Кіран Маккенна більше не претендує на посаду головного тренера Челсі.

Мареска цього сезону виграв Чемпіоншип з Лестером, а раніше працював у штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише півроку.

Франк працює з Брентфордом уже майже 6 років. Під його керівнцтвом "бджоли" повернулися в АПЛ і виступають у вищому дивізіоні вже три сезони.

Наставник Іпсвіча Кіран Маккенна більше не претендує на посаду головного тренера Челсі.

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Челсі

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