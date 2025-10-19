Челсі може повернути нападника Страсбурга

Французький Страсбург може отримати солідний прибуток від потенційного повернення свого форварда до Англії.

Про це повідомили в соцмережах клубу.

Челсі розглядає можливість викупу 19-річного португальця Дієгу Морейри, який лише минулого літа перейшов до французького клубу.

Морейра приєднався до Страсбурга влітку 2024 року і допоміг команді завершити сезон на сьомій позиції в Лізі 1 – одному з найкращих результатів клубу за останні роки.

Саме Челсі рік тому продав молодого нападника гонщикам за 1,7 мільйона фунтів, але залишив за собою право першочергового викупу. Тепер лондонці розглядають можливість скористатися цим пунктом, аби повернути талановитого футболіста ще до відкриття зимового трансферного вікна.

Контракт Морейри зі Страсбургом чинний до червня 2029 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, сягає 18 мільйонів євро.

