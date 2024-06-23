Челсі провів переговори з представниками Девіда

Лондонський Челсі провів переговори з канадським нападником Лілля Джонатоном Девідом.

Про це повідомляє видання The Athletic.

24-річний форвард входить до списку "синіх" на підсилення атаки в наступному сезоні. У Девіда завершується контракт у червні 2025 року, що спонукає "догів" продати гравця.

Портал Transfermarkt оцінує Джонатана в 50 млн євро. У попередньому сезоні нападник провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати конкурента Михайлу Мудрику.