Челсі провів переговори з представниками Девіда
Лондонський Челсі провів переговори з канадським нападником Лілля Джонатоном Девідом.
Про це повідомляє видання The Athletic.
24-річний форвард входить до списку "синіх" на підсилення атаки в наступному сезоні. У Девіда завершується контракт у червні 2025 року, що спонукає "догів" продати гравця.
Портал Transfermarkt оцінує Джонатана в 50 млн євро. У попередньому сезоні нападник провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів та віддав 7 асистів.
Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати конкурента Михайлу Мудрику.