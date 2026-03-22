Відомий інсайдер назвав умову, за якої Челсі достроково звільнить головного тренера

Ліам Росеньйор може бути звільнений з посади головного тренера лондонського Челсі по закінченні поточного сезону-2025/26.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Керівництво "аристократів" незадоволене роботою 41-річного спеціаліста.

Наставник може достроково покинути тренерське крісло "синіх", якщо команда не кваліфікується до наступного розіграшу Ліги чемпіонів-2026/27.

Контракт Росеньйора з англійським грандом розрахований до 30 червня 2032 року.

Нагадаємо, що коуч очолює Челсі з січня 2026-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 19 матчів, у яких здобула 10 перемог, розписала 2 мирові та зазнала 7 поразок.

Підопічні Росеньйора після 31-го зіграного туру посідає 6-те місце у турнірній таблиці АПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 48 балів. Лише на один пункт більше у п'ятого Ліверпуля.

Відзначимо, що Челсі провалився у 31 турі англійської першості, коли програв розгромно Евертону 0:3.