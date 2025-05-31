Челсі готовий запропонувати Кайседо новий контракт
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Лондонський Челсі готовий запропонувати своєму опорному півзахиснику Мойсесу Кайседо новий контракт.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
У клубі розпочали внутрішню роботу з підготовки до переговорів з еквадорським хавбеком, який продовжує прогресувати.
У сезоні-2024/25 Кайседо зіграв за Челсі 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, хавбек став гравцем "синіх" влітку 2023 року, перейшовши з Брайтона за 115 млн фунтів. Чинний контракт Кайседо з лондонцями розраховано до літа 2031-го.
Раніше повідомлялось, що Крістофер Нкунку залишить клуб під час літнього трансферного вікна.