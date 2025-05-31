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Челсі готовий запропонувати Кайседо новий контракт

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 10:31
Челсі готовий запропонувати Кайседо новий контракт
Getty Images

Лондонський Челсі готовий запропонувати своєму опорному півзахиснику Мойсесу Кайседо новий контракт.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У клубі розпочали внутрішню роботу з підготовки до переговорів з еквадорським хавбеком, який продовжує прогресувати.

У сезоні-2024/25 Кайседо зіграв за Челсі 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, хавбек став гравцем "синіх" влітку 2023 року, перейшовши з Брайтона за 115 млн фунтів. Чинний контракт Кайседо з лондонцями розраховано до літа 2031-го.

Раніше повідомлялось, що Крістофер Нкунку залишить клуб під час літнього трансферного вікна.

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