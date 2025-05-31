Челсі готовий запропонувати Кайседо новий контракт

Лондонський Челсі готовий запропонувати своєму опорному півзахиснику Мойсесу Кайседо новий контракт.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У клубі розпочали внутрішню роботу з підготовки до переговорів з еквадорським хавбеком, який продовжує прогресувати.

🚨🔵 Chelsea have already started working internally on new deal to be proposed to Moisés Caicedo.



Talks to start soon. 🇪🇨 pic.twitter.com/6RHf0yw1Ew — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

У сезоні-2024/25 Кайседо зіграв за Челсі 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, хавбек став гравцем "синіх" влітку 2023 року, перейшовши з Брайтона за 115 млн фунтів. Чинний контракт Кайседо з лондонцями розраховано до літа 2031-го.

Раніше повідомлялось, що Крістофер Нкунку залишить клуб під час літнього трансферного вікна.