Знижка для майбутніх покупців: Челсі знизить ціну на форварда

Лондонський Челсі погодиться знизити ціну на Крістофера Нкунку задля подальшого трансферу.

Про це повідомляє The Athletic.

Повідомляється, що лондонський клуб знизив трансферну ціну на нападника до 50 мільйонів євро. 27-річним французом цікавляться клуби з англійської Прем’єр-ліги, німецької Бундесліги та італійської Серії А.

Нагадаємо, що гравцем цікавилася Баварія, але тоді Челсі оцінював форварда дорожче.

Нкунку перейшов до Челсі з «Лейпцига» влітку 2023 року за 60 мільйонів євро. У минулому сезоні він відзначився 14 голами та 5 результативними передачами у 42 матчах.

Раніше гравець Челсі Жоау Фелікс досягнув принципової домовленості з Бенфікою щодо трансферу.