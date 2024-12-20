Закрити "проблемну" позицію: Челсі цікавиться голкіпером Боруссії Дортмунд

Челсі продовжує спостерігати за голкіпером дортмундської Боруссії Грегором Кобелем.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Лондонський клуб може скористатися бажанням 27-річного воротаря регулярно боротися за трофеї, щоб вмовити його на переїзд до Англії наступного літа.

Проте проблема може виникнути з тим, щоб переконати "джмелів" відпустити одного з ключових гравців клубу, чий контракт розрахований до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Грегор Кобель зіграв у 19 матчах Боруссії в усіх турнірах. Там голкіпер збірної Швейцарії пропустив 27 голів та шість разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що Челсі виграв черговий поєдинок у межах Ліги конференцій. Цього разу "пенсіонери" розгромили Шемрок Роверс.