Закрити "проблемну" позицію: Челсі цікавиться голкіпером Боруссії Дортмунд
Грегор Кобель
Instagram Грегора Кобеля
Челсі продовжує спостерігати за голкіпером дортмундської Боруссії Грегором Кобелем.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Лондонський клуб може скористатися бажанням 27-річного воротаря регулярно боротися за трофеї, щоб вмовити його на переїзд до Англії наступного літа.
Проте проблема може виникнути з тим, щоб переконати "джмелів" відпустити одного з ключових гравців клубу, чий контракт розрахований до літа 2028 року.
У нинішньому сезоні Грегор Кобель зіграв у 19 матчах Боруссії в усіх турнірах. Там голкіпер збірної Швейцарії пропустив 27 голів та шість разів відстояв на "нуль".
Нагадаємо, що Челсі виграв черговий поєдинок у межах Ліги конференцій. Цього разу "пенсіонери" розгромили Шемрок Роверс.