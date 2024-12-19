Це було шоком для нас усіх: Захисник Челсі – про позитивний допінг-тест Мудрика

Захисник лондонського Челсі Тосін Адарабіойо під час пресконференції напередодні матчу Ліги Конференцій розповів як всередині команди сприйняли новину про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика.

Слова захисника передає YouTube канал HaytersTV.

"Це стало новиною для нас усіх. Ми дізналися про це одночасно з усіма іншими, але ми все ще підтримуємо Мішу, і, сподіваюся, все вирішиться. Ми мало що можемо зробити в цій ситуації, але, вочевидь, Міша є частиною нашої сім’ї, тому ми підтримуватимемо його", – заявив Тосін.

Адарабіойо додав, що зараз усі гравці Челсі максимально обережні з тим, що вони вживають.

"Така ситуація може статися з кожним, тому варто вжити усіх необхідних заходів обережності. Зараз усі гравці Челсі дуже обережні з тим, що ми вживаємо. Клуб підтримує нас у цьому", — підсумував захисник.

Нагадаємо, Мудрику загрожує дискваліфікація від двох до чотирьох років.

Гравець вже найняв юридичну фірму для роботи над своєю справою. Раніше ця фірма займалась апеляцією експівзахисника Ювентуса Поля Погба та змогла скоротити термін з п’яти років до 18 місяців.

Нещодавно, ексгравець київського Динамо Максим Шацьких прокоментував ситуацію з позитивним допінг-тестом Мудрика. Та побажав українському вінгеру, щоб все минулось та він повернувся до гри.