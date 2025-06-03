Челсі зацікавлений у трансфері голкіпера Мілана

Челсі розглядає варіант підписання воротаря Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб вже зробив пропозицію "росонері", щоб дізнатися про можливість потенційного трансферу.

Француз ще не підписав новий контракт з італійським клубом, який розрахований до літа 2026 року, і "сині" хочуть використати це під час переговорів.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та 15 разів зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що інтерес до голкіпера проявляв Манчестер Юнайтед, який бачив у ньому заміну для Андре Онана.

Напередодні стало відомо, що уряд Великої Британії готовий подати до суду на ексвласника Челсі Романа Абрамовича.