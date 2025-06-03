Гроші від продажу Челсі – Україні: Велика Британія готова судитися з Абрамовичем

Уряд Великої Британії готовий подати до суду на ексвласника Челсі Романа Абрамовича.

Про це інформує Politico.

Представники уряду хочуть домогтися передачі на гуманітарні потреби України понад 2,5 млрд фунтів, виручені від продажу клубу. Наразі ж кошти залишаються замороженими на рахунку в британському банку з березня 2022 року.

Фінансові активи заморозили через санкції щодо Абрамовича через його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу Челсі були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії", – цитує видання спільну заяву канцлерки казначейства Великої Британії Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Ламмі.

Челсі оголосив про зміну власника у травні 2022 року. Тоді було ухвалено остаточну угоду про продаж клубу консорціуму Тодда Болі Clearlake Capital.

Раніше повідомлялося про те, що Абрамович програв суд щодо скасування санкцій.